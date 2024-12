Davidemaggio.it - Grande Fratello: Shaila e Lorenzo si sono lasciati

Leggi su Davidemaggio.it

Erano tornati dalspagnolo con un amore così travolgente che sarebbe andato contro tutto e tutti, persino contro il volere della mamma di lei, mentre il papà di lui smania dalla voglia di accogliere in famiglia la nuova fiamma del figlio. E’ crollato tutto in poche ore:Gatta eSpolverato sinon si vede al fianco diSto iniziando a valutare che forse nonpronta a stare con lui. Gliel’ho detto anche sotto le lenzuola: ‘Mi rimarrai sempre nel cuore però non so dove finiremo’ . Sto vedendo cose che non mi dicono ‘continua’confida l’ex velina a Mariavittoria. Non mette in dubbio i sentimenti che prova(va) “però a volte penso che come amici eravamo meglio“. Un pensiero, quello di avere un rapporto di amicizia con, cheribadisce in più di un’occasione (“Secondo me come amici funzioniamo di più”, ripete).