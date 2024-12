Bergamonews.it - Giunta al lavoro per Smart City Control Room, Galgario, parcheggi alla Fiera e meno bancarelle in centro

Bergamo. Linee programmatiche, esposte in sede di Consiglio Comunale, che vedono protagonisti anche gli assessori del Comune di Bergamo. Dopo la sindaca, infatti, è la volta della, impegnata nell’esposizione, ciascuno per la sua parte, nel racconto degli obiettivi in questo mandato.Cultura, Bilancio e CommercioSergio Gandi, vice sindaco e assessore con deleghe a Cultura, Bilancio e Commercio, parte proprio dall’analisi dei conti: “Sul fronte spesa dovremo staree attenti, cercando di fare investimenti adeguati ma anche di contenere, interloquendo costantemente con il Governo. Direi che tra i temi stimolanti ci sono certamente quelli legati alle politiche culturali per le quali sento una forte responsabilità. Durante l’anno della Capitale della Cultura abbiamo coinvolto oltre 300 associazioni, creando un sistema culturale capace di coinvolgere soggetti pubblici e privati.