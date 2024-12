Ilrestodelcarlino.it - Gianni Schicchi di Puccini al Comunale Pavarotti Freni: un'opera tra comicità e ferocia

Nel celebre trittico di Giacomo, "" è considerata l’più comica, un racconto di astuzie e di inganni capace di suscitare il sorriso. Venne realizzata su libretto di Giovacchino Forzano basato su un episodio del Canto XXX dell’Inferno di Dante (vv. 22-48). Fa parte del Trittico. La prima assoluta dell’ha avuto luogo il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York. "Eppure, a mio parere, dietro all’apparenza divertente si cela una delle opere più spietate e più feroci di sempre. In ‘’ emerge tutto il peggio dell’animo umano, la cupidigia, la sete di possesso, lo spirito corruttivo", sottolinea il regista Stefano Monti che firma l’allestimento dell’atto unicoano, in scena al teatrodomani (sabato 21) alle 20 e domenica 22 alle 15.