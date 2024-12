Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio Ascoli, uccisa a botte dal marito. I due bambini avevano la recita di Natale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Castignano (Piceno), 20 dicembre 2024 – “Papà, Emanuela non si sente bene, non respira”. Ma l’ultimo soffio di vita glielo aveva tolto proprio lui, poco prima della telefonata. Aveva anche cercato di togliersi la vita, senza riuscirci. Tutto mentre i loro figli di 11 e 12 anni erano in casa. Ripaberarda, una piccola frazione di Castignano in provincia diPiceno, si è di colpo trovata catapultata in un incubo. Ilè avvenuto alle prime luci dell’alba (video), e quando carabinieri, vigili del fuoco e operatori sanitari si sono recati nell’abitazione è stato uno dei piccoli ad aprire loro la porta. L’ingresso della villetta con la salma della donna che viene portata all’obitorio; a sinistra, Emanuela Massicci: aveva 45 anni. A destra Massimo Malavolta, ilche l'hasenza pietà Erano stati avvisati dal padre del killer: Massimo Malavolta, 48enne di San Benedetto del Tronto, era seduto a letto, con un coltello in mano.