Golssip.it - Fedez: “Malore a Sarà Sanremo? Ero tranquillo e rilassato. Questioni relazionali”

La sua presenza a '', quando ha presentato 'Battito' la canzone con cui si esibirà sul Palco dell'Ariston, ha preoccupato i suoi fans. E ha suscitato anche diverse critiche.è arrivato sul palco, ha presentato con Carlo Conti la sua canzone ma è sembrato turbato. Per molti era palesemente in difficoltà e si era pensato ad unhanno pensato ad un problema di salute. Per altri invece si è trattato di puro spettacolo. Sulla questione è intervenuto, in una diretta su Instagram, direttamente il rapper. «Non ero triste, ero, non è successo nulla. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste. Avevo avuto cose mie, al di fuori della musica ed ero un po' giù ma ero. Non so perché a molti sono sembrato strano.