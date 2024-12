Cinemaserietv.it - Federico Quaranta è di origini calabresi? Il conduttore fa chiarezza

, stimatotelevisivo, celebre per programmi come Vista Mare, Il Provinciale e Linea Verde è nato a Genova, ma la sua famiglia è dipiemontesi, più precisamente della zona delle Langhe. Molti spettatori si sono convinti chesia di, un equivoco che probabilmente è dovuto al fatto che ilha raccontato e celebrato spesso le bellezze più nascoste della Calabria così come di altre aree del nostro Paese.San Bartolomeo di CherascoLo stessoha raccontato in un’intervista sul sito di Assoenologi delle suepiemontesi, alle quali è legatissimo. Suo nonno, spiega, viveva a San Bartolomeo di Cherasco, nei pressi de La Morra.“I miei sono originari delle Langhe, quelle della “malora” e della disperazione raccontate con trasporto e tragica visione da Beppe Fenoglio e Cesare Pavese.