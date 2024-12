Amica.it - Eugenia di York e la nuova foto del figlio August: è la fotocopia di Archie!

Leggi su Amica.it

Mentre in rete continua la polemica sull’amicizia tra il principe Andrea e la spia cinese – motivo per cui, pare, il duca non andrà a Sandringham al pranzo di Natale con re Carlo e gli altri Windsor –die la sorella Beatrice sono state avvistate in auto, giovedì 19 dicembre, dirette a Buckingham Palace per il tradizionale pranzo prenatalizio con la royal family. Un pranzo privato, quindi senza l’accesso deigrafi, ma dei cui partecipanti si riesce sempre ad avere un’idea grazie aigrafi appostati all’interno del palazzo, impegnati a immortalate i passeggeri di sangue blu sulle auto che entrano nella dimora.dicon Jack e ilin autoQuest’anno, tra coloro che hanno varcato la regale soglia sulle quattro ruote, ci sono stati anchedie il marito Jack con il primogenito