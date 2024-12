Quotidiano.net - Dove nevica a Natale: quote bassissime. “Effetto snow” sull’Adriatico

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 dicembre 2024 – Non c’è film disenza un panorama imbiancato. Ma stavolta la finzione potrebbe lasciare il posto alla realtà anche in Italia. Stando alle ultime previsioni meteo, la neve scenderà fino abasse. Certo, non dappertutto. Quali saranno le zone elette? Vediamo cosa dicono le stime attuali, che naturalmente dovranno essere confermate a ridosso delle festività. Inverno: partenza col botto La svolta della VigiliaMeteo 3B: le previsioni giorno per giorno Inverno: partenza col botto Partiamo dal fatto che già nelle ultime ore la neve è tornata ad imbiancare le nostre montagne portata dal ciclone che ha ora il suo centro sull’alto Tirreno, alimentato da correnti di aria polare. I fenomeni non si esauriranno: la perturbazione che iLMeteo ribattezza Tempesta del Solstizio (d’inverno) – che cade appunto domani, 21 dicembre – scatenerà precipitazioni “abbondanti” soprattutto al Centro-Sud con la neve che si farà vedere fino a “collinari”.