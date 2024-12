Formiche.net - Difesa comune e riforma dei trattati. Cosa serve all’Ue secondo De Meo (Ppe)

Leggi su Formiche.net

Le ultime parole del presidente ucraino Vlodymyr Zelensky aprono, una volta in più, uno squarcio sull’esigenza di ragionare – dalla prospettiva dell’Unione europea – in modo “serio e non più derogabile” di. Partendo da una “corretta narrazione disignifichi, realmente, investire in un settore sempre più strategico”. A dirlo è l’europarlamentare del Ppe Salvatore De Meo, presidente delegazione Ue all’assemblea parlamentare Nato e componente della Commissione. Dalla sua prospettiva, cheoccorre cambiare in termini di narrazione?Far capire all’opinione pubblica che gli investimenti nellasono la base per una politica estera degna di essere chiamata tale. Occorre veicolare il messaggio chesignifica posizionamento politico, relazioni internazionali, indotto e, soprattutto, capacità di deterrenza.