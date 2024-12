Ilrestodelcarlino.it - Derby Civitanovese-Sambenedettese: oltre duemila biglietti venduti in prevendita

Sono più diinper ildi domenica traai 950 del settore ospiti polverizzati nel giro della notte tra lunedì e martedì, ci sono i tagliandiper i settori locali che a ieri superavano le mille unità. Anche in questo caso vi rientrano i molti supporters sambenedettesi che si mescoleranno con la tifoseria locale, tuttavia anche il pubblico di Civitanova assisterà numeroso alla partita. Infatti sono tanti anche i civitanovesi che in questi giorni si sono recati nei punti vendita autorizzati a caccia del ticket. Laè consigliata, ma non obbligatoria: è disponibile al Bar Fontana, al "Circolo Era ora", alla ricevitoria Lucky Point e alla tabaccheria Frenquelli. Oppure nella sede del club, nei seguenti orari: dalle 17 alle 19 di oggi, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 di domani.