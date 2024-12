Cityrumors.it - Cambia l’SFL nel 2025: che ISEE servirà per avere l’aiuto INPS

Leggi su Cityrumors.it

Il Supporto per la formazione e il lavoro è destinato are in vista del, ecco quali saranno i requisiti necessariQuando si parla di SFL si fa riferimento al Supporto per la formazione e il lavoro e si tratta di una misura introdotta nel 2023, con il Governo Meloni, che ha come obiettivo quello di favorire l’inclusione lavorativa e sostenere economicamente i cittadini che si trovano in condizioni di svantaggio economico e sociale. Si tratta di una delle riforme che hanno sostituito il reddito di cittadinanza.nel: cheper(Ansa Foto) – Cityrumors.itIn particolar modo, il suo scopo è duplice: da una parte offrire formazione, orientamento e accompagnamento per promuovere gli inserimenti nel mondo del lavoro; dall’altra poter garantire a chi ne beneficia un sostegno economico temporaneo e utile per non accusare l’attesa di trovare lavoro.