Bologna Italiano | Toro squadra ostica noi abbiamo il giusto entusiasmo

, 20 dicembre 2024 – Proseguire nel solco tracciato negli ultimi match, sfruttando al meglio l’che si è creato. Vincenzoguarda alla sfida di sabato sera contro il Torino con la volontà di dare continuità di risultati, capitalizzando al meglio la vittoria nel derby dell’Appennino per chiudere al meglio questo 2024: “Ilha un’identità, gioca un calcio che se non lo affronti con attenzione ti può mettere in difficoltà. Dalle punte agli inserimenti degli esterni. Conosco l’allenatore, non vedo l’ora di salutarlo e abbracciarlo. Siamo stati compagni, è la prima sfida da avversari in panchina. Arriva da una vittoria importante, è unamolto temibile. Porteremo il nostroper controbatterli, questo periodo ci deve far vivere le ultime due partite con un’autostima a mille”.