Ilfattoquotidiano.it - Boeing slitta sulla pista ghiacciata e si ferma a un soffio dal mare: 165 passeggeri evacuati con gli scivoli d’emergenza – VIDEO

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti da 165su un volo Norwegian partito dall’aeroporto di Oslo Gardermoen e diretto a Molde, nel nord della Norvegia. Il velivolo, un737, infatti, non è riuscito a frenareed ha rischiato di finire in. Fortunatamente, il pilota è riuscito ad arrestare la sua corsa a pochissimi metri dal, come dimostrano i diversipubblicati sui social. A causare i problemi in fase di atterraggio sono state le condizioni metereologiche estreme che hanno interessato la zona. Nel momento in cui è iniziata la fase di discesa in Norvegia stava nevicando e, secondo quanto riferisce il pilota, l’asfalto reso liscio dal ghiaccio e le forti raffiche di vento potrebbero aver complicato l’atterraggio.Solo un grande spavento, per fortuna, per ia bordo, che sono statidall’aereo con glie non si registrano feriti nemmeno tra i sei membri dell’equipaggio.