Auto si schianta sulla folla in un mercatino di Natale in Germania Due morti e decine di feriti Conducente arrestato feriti curati tra le bancarelle

Un’(una Bmw scura) si èta contro unadi persone in undia Magdeburgo, in, provocando due(secondo il primo ministro del land della Sannonia-Anhalt, si tratta di un adulto e un bambino ) edi. Lo ha riferito il sindaco di Magdeburgo. L'emittente tedesca Ntv parla di 15gravi, 37 in condizioni meno gravi e 16 leggermente..