Abusivi a loro insaputa | passi carrai maxi multa

Ancona, 20 dicembre 2024 – Unada 148 euro (aumentabile a 208 euro se non pagata entro cinque giorni): è il regalo di Babbo Natale per i residenti di via Volponi. Sono una quarantina le famiglie della via residenziale in zona Passo Varano che martedì scorso hanno trovato nella buca delle lettere il verbale di una sanzione amministrativa per l’occupazione del passo carrabile. Verbali di accertamento inviati dal Comune di Ancona con termini strettissimi per pagare: “La lettera è arrivata come una doccia fredda - spiega al Carlino uno dei residenti -. Non ne sapevamo nulla, nessuno ci ha avvisato, senza dimenticare che il verbale è arrivato a pochi giorni dal Natale, con poco tempo eventualmente per onorare quella. Ma soprattutto non c’è mai stato chiesto di pagare per deicarrabili”.