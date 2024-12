Lanazione.it - 45 nuovi iscritti all’ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo

, 20 dicembre 2024 – Sono 45 i neo laureati che si sonodiin questo fine 2024. Si tratta di un passaggio importante, perché l’iscrizioneè fondamentale per l’esercizio della professione infermieristica, e anche di un segnale molto positivo per una professione che rappresenta un pilastro imprescindibile del sistema sanitario. Nel dare il benvenuto aicolleghi, che hanno soddisfatto tutti i requisiti di legge necessari per l’iscrizione dimostrando competenza, preparazione e una forte motivazione a intraprendere una carriera dedicata alla cura e al benesserepersone, il Presidente dell’Opi diGiovanni Grasso, a nome dell’intero consiglio direttivo da poco rinnovato, ricorda che l’Ordinenon è solo un punto di riferimento per isti, ma svolge anche una funzione cruciale di controllo e tutela.