Movieplayer.it - Zoë Kravitz esalta il carisma dell'ex Channing Tatum in Blink Twice: "È la prima persona a cui ho pensato"

Leggi su Movieplayer.it

La regista del film ha riservato parole di elogio nei confronti del suo protagonista ed ex partner. Zoëè tornata a parlare'ex compagno, riservandogli diversi complimenti per la sua performance nella sua operada regista,. Nell'edizione del 18 dicembre di Variety's Directors on Directors,ha parlato anchea scelta di. La star di The Batman ha confessato di aversubito a lui per la parte del protagonista e di aver scritto ilggio per regalargli un ruolo inedito rispetto a quelli interpretati in carriera. Il motivoa scelta di"È laa cui hoper il ruolo di Slater King" ha confessato .