Ilveggente.it - Ultim’ora Sinner, mazzata sulla squalifica: il verdetto è pesante

Leggi su Ilveggente.it

: ilè pesantissimo e potrebbe portare ad una situazione incredibile. Ecco la rivelazioneJannik, come sappiamo, ha chiuso in maniera trionfale il suo 2024: un grandissimo anno per il tennista italiano, vincitore di due Slam su quattro e numero uno mondiale della Classifica ATP. Poi anche le Finals di Torino e la Coppa Davis. Insomma, il meglio del meglio.: il(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, sappiamo benissimo che è tutto macchiato da quella positività in una parte infinitesimale al Clostebol per la quale la Wada ha fatto ricorso al Tas di Losanna. Una situazione che, insomma, è ancora in essere e che potrebbe portare a qualcosa di incredibile. Detto questo, Jannik continua dal proprio canto a lavorare.