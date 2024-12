Ilfattoquotidiano.it - Torna la pace sindacale al Banco Bpm: dopo 9 mesi di trattative c’è l’accordo sui pensionamenti e le nuove assunzioni

Ci voleva l’assedio di Unicredit per sbloccare il tavolosuie lealBpm, che si è chiuso giovedì 19 dicembreoltre 9di. L’intesa siglata al termine di una maratona di 4 giorni al tavolo prevede 1050a fronte di 1600 pree porterà un risparmio di circa 50 milioni di euro l’anno all’istituto milanese che al momento si trova al centro di molteplici appetiti. L’esecutivo che lo vorrebbe con Mps al centro di un nuovo polo bancario più vicino alle sensibilità del governo. Unicredit però ha rovinato la festa, lanciando a fine novembre un’offerta sulche ha sparigliato le carte in tavola irritando tutti. Ma il vero ago della bilancia sono i francesi del Credit Agricole, primo azionista dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna e partner in affari con Unicredit.