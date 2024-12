Tentato furto in abitazione a Latina | intervento tempestivo dei Carabinieri

Leggi su Dayitalianews.com

Nella notte, idel Nucleo Operativo e Radiomobile disono intervenuti in una via del capoluogo pontino, bloccando un tentativo diin un’privata. L’allarme è scattato grazie al sistema antintrusione, attivato dai movimenti del malintenzionato.Fermato un 55enne noto alle Forze dell’OrdineAll’arrivo dei militari, il presunto responsabile, un uomo di 55 anni già noto alle Forze dell’Ordine, è stato fermato e identificato. L’uomo, residente in zona, è stato deferito in stato di libertà per il reato diin.Proprietaria avvisata e indagini in corsoLa proprietaria dell’immobile, residente a Roma, è stata immediatamente informata dell’accaduto. Attualmente, istanno conducendo ulteriori indagini per verificare se il 55enne avesse complici che lo attendevano nelle vicinanze.