Storia, musica e magia a Manduria il Natale è Medievale

Tarantini Time QuotidianoVisite guidate, il grande spettacolo di volo dei rapaci, degustazione di pettole, artisti di strada, rievocazione storica e concerto dipopolare: debutta, sabato 21 dicembre dalle ore 19:30 nel centro e nel centro storico, il grande evento diffuso gratuito “” che proietterà la cittadina in provincia di Taranto in un’atmosfera suggestiva. Uno straordinario viaggio nel tempo tradal forte carattere identitario. Un’occasione anche divulgativa e di promozione del territorio che passa dalla conoscenza del suo passato.I visitatori, infatti, potranno scoprire anche curiosità legate al contesto storico, come la rifondazione dell’anticacol nome di Casalnuovo ad opera di Ruggero Borsa, probabilmente nel 1061.