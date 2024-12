Lettera43.it - Siria, i silenzi e la cautela del Vaticano sugli orrori perpetrati da Assad

Parole formali, quasi di circostanza, sono quelle pronunciate in queste settimane dai vertici vaticani rispetto al repentino cambio di potere avvenuto in. La caduta del regime di Bashar al-, del resto, ha preso alla sprovvista le cancellerie di mezzo mondo, e la diplomazia della Santa Sede – che pure può vantare una rete di collegamento senza eguali grazie alla presenza dei missionari e delle chiese locali – non ha fatto eccezione. Così dal Papa è arrivato finora un generico appello affinché «si raggiunga una soluzione politica che, senza altri conflitti e divisioni, promuova responsabilmente la stabilità e l’unità del Paese». Lo stesso Segretario di Stato, l’esperto cardinale Pietro Parolin, lo scorso 10 dicembre osservava: «A me fa impressione che un regime che sembrava così forte e così solido nel giro di poco tempo sia stato spazzato via».