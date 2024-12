Lapresse.it - Russia, la conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin

Leggi su Lapresse.it

Il Presidente russoha tenuto la sua conferenzedi. L’evento, trasmesso in diretta dalle stazioni televisive controllate dallo Stato negli 11 fusi orari della, negli ultimi anni è stato fortemente dominato dalle questioni interne. La maggior parte dei giornalisti e delle persone comuni che chiamano in studio per fare domande chiedono informazioni su riparazioni stradali, prezzi delle utenze, manutenzione delle case, servizi medici, sussidi governativi per le famiglie e altre questioni economiche e sociali.Economia russa cresciuta dell’8% in due anniIl leader del Cremlino ha parlato della situazione interna, delineando un quadro della situazione economica. La crescita dell’economia russa in due anni è stata di circa l’8%, ha sottolineatonelladi