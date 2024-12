Anteprima24.it - Piazza Orsini, Sguera: “Grazie a chi ha smontato quella ‘baraccopoli’, ora serve un parcheggio per Natale”

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Vincenzo.“Ho appreso dalla stampa che le casette di legno installate a– destinate ai mercatini di– sono state definitivamente smontate e portate via. E di questo ringrazio chi si è fattivamente adoperato per far rimuovere le sei strutture ivi allocate da giorni, le quali, in realtà, più che i mercatini dievocavano una riproduzione in miniatura dei tristemente noti “slum africani”, da noi meglio conosciuti come baraccopoli. Ora, a mio avviso, sarebbe il caso che, con le dovute autorizzazioni – in primisdel consorzio Cepio -, venisse adibita, almeno per le festività natalizie, a.Solo così l’amministrazione si mostrerà, da un lato attenta al problema dei parcheggi in centro storico e, dall’altro, eviterà chepossa essere utilizzata per altre iniziative indecorose, raffazzonate e delle quali vergognarsi, specie se messe a paragone con le azioni promosse in questo periodo festivo dagli amministratori di altre Città”.