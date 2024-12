Liberoquotidiano.it - Piano strategico Cdp: risorse impegnate in crescita a 81 miliardi, attiveranno 170 miliardi di investimenti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Competitività del Paese, coesione sociale e territoriale, sicurezza economica e ‘Just Transition' sono le quattro priorità che guideranno l'attività di CDP nei prossimi anni. Nel triennio 2025-2027 CDP si pone l'obiettivo di impegnareper 81che, grazie all'attrazione di capitali di terzi, potranno sosteneredel valore complessivo di circa 170L'azione del Gruppo si muoverà lungo cinque pilastri, con un'evoluzione del modello operativo che vede la creazione di Hub macroregionali, volta ad accrescere la vicinanza al territorio e consolidare il ruolo di CDP quale banca promozionale per lo sviluppo sostenibileNel nuovosono previsti tra l'altro interventi in settori strategici e a favore della ricerca e delladelle imprese, in particolare quelle operanti nelle aree del Paese meno avvantaggiate, il lancio del ‘Service Housing' a favore dei lavoratori del settore privato e dei servizi pubblici essenziali e l'ampliamento delle attività di cooperazione internazionale con un rafforzato focus sull'Africa.