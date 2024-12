Inter-news.it - Palacios parte dalla panchina. Possibile chance a gara in corso?

Tomascontinuerà a seguire l’Inter. Anche nellacontro l’Udinese di Coppa Italia, non sarà in campo. Ecco perché.– Se da un lato Inzaghi darà minutaggio a chi ha giocato meno, dall’altro lato c’è un solo calciatore che anche contro l’Udinese non giocherà dal primo minuto. Non è Correa, ma bensì Tomas. Il difensore argentino, arrivato a fine mercato estivo, è stato l’investimento per il futuro dadi Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Allo stesso tempo però, tutti sapevano – calciatore compreso – che l’inserimento sarebbe stato complicato e allo stesso tempo lento. Il calcio europeo, ancor di più quello italiano, ha altri ritmi e pressioni: e proprio per questo motivo qua, il tecnico Inzaghi ha voluto preservareresta a Milano: Inzaghi vuole seguirlo dal vivoINGRESSO – L’argentino, nelle 13 partite giocate, è sceso in campo per poco più di dieci minuti.