Non esistono più i panettoni artigianali di una volta: prezzi troppo alti per canditi e uvetta scadenti

I profumi di burro, vaniglia e agrumi scandiscono l’arrivo delle festività natalizie e come ogni anno abbiamo voluto organizzare una grande degustazione per assaggiare e valutare le campionature dei tantissimi artigiani sparsi per la Penisola che ci hanno voluto dare un’anticipazione della loro produzione. Un assaggio che ha coinvolto 127 campioni di altrettante pasticcerie, forni, gelaterie, gastronomie e pizzerie che hanno offerto un interessante spaccato sulla produzione artigianale nazionale e sui diversi “stili” che può avere un panettone classico. Quello che è emerso durante gli assaggi è però anche un calo generalizzato che ha riguardato in primis la qualità delle materie prime e della frutta in particolare.Le materie prime spesso non all'altezza deiFacendo un’analisi abbastanza generalizzata, il livello deitrovati all’interno deiè risultato molto basso con la consistenza che risultava spesso molle seguita dalla scarsità di profumi e di succosità, tanto da sembrare “bolliti”.