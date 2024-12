Sport.quotidiano.net - Napoli, caccia al difensore: tutti i nomi sul taccuino di Manna

, 19 dicembre 2024 - L'infortunio occorso in allenamento ad Alessandro Buongiorno ha solo reso la questione più impellente, ma di fatto ilha bisogno di un altrocentrale per alzare il tasso qualitativo delle seconde linee e, chissà, magari anche per lavorare già in ottica futura. In effetti, il presente vede gli azzurri da qui al termine della stagione impegnati solo in campionato, seppur con all'orizzonte l'attraente traguardo dello scudetto, ben più allettante ma anche complicato della 'semplice' qualificazione alla prossima Champions League messa nel mirino la scorsa estate. Eppure, proprio il problema tanto improvviso quanto non banale che fermerà per diverse settimane Buongiorno ha scoperchiato una criticità in realtà emersa già dopo il fitto turnover operato contro la Lazio nella gara valida per gli ottavi di finale: un problema riserve per Antonio Conte potrebbe esistere.