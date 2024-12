Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: Giacomel chiude con il 90% e non uscirà dai 10, errore a terra di Bø!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:02! Sull’ultimo aper Johannes Bø.15:01 NOOOO! Unper Tommaso! Irreali i tempi di rilascio, nondai 10!15:01 Laegreid viaggia con il passo di Uldal nel secondo giro, lo attendiamo in piedi!15:01 Sbaglia l’ultimo Fillon Maillet e non salirà sul podio.15:00 Altri due errori per Sørum. Hoferbene tenendo il distacco da Horn, per ora è secondo e ha scavalcato Dudchenko. BENE!14:59 Pauroso zero in piedi di Perrot che infiamma il pubblico, ma sarà dietro a Uldal al traguardo.14:59di Jacquelin a!14:59 ULDAL!!!! Doppio zero!!! 26?3 di margine su Horn.14:58 C’è lo zero pesante di Samuelsson. Ha un margine di 5?8 su Uldal.14:57 Poligono irreale di Leagreid che annulla il distacco sugli sci che aveva accumulato e paga appena 0?3 dopo la serie a