Ilgiorno.it - Le donne di casa Manzoni, la mostra che racconta le eroine “di carne” e di “carta” dello scrittore

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 19 dicembre 2024 – Boom di visitatori, a Lodi, per la“Ledi. Percorsi d'arte, amicizia e letteratura tra Parigi, Milano e Lodi”. Sono circa 400 i visitatori che raggiungono settimanalmente la Fondazione Maria Cosway, in via Paolo Gorini, 10. Tra loro ci sono molti studenti. E l’esposizione rimarrà aperta anche a Santo Stefano e si potrà visitare gratuitamente. Laè organizzata dalla Fondazione Maria Cosway, in collaborazione con il Comune di Lodi ed è sostenuta dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi, della Fondazione Stefano e Angela Danelli Onlus e da Assolombarda. È una esposizione che intreccia arte, letteratura e storia eanche un momodernissimo di femminilità. Perché le dueal centro della, in corso fino al 26 gennaio 2025, sono state delle innovatrici.