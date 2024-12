Napolipiu.com - La storia dei successi e degli insuccessi dell’Italia alla Coppa del Mondo FIFA

Ladeiindel">L’Italia è un Paese con una profonda tradizione calcistica e unacolorata sulla scena mondiale. La nazionale italiana è una delle squadre più vincenti delladel. Tuttavia, la strada verso la gloria è stata costellata non solo di trionfi, ma anche di dolorose sconfitte.Iai MondialiAnni d’oro e trionfiL’Italia ha vinto i suoi primi due titoli in un’epoca dominata dscuola calcio. Nel 1934, l’Italia ospitò ladele, nonostante la forte concorrenza, vinse l’oro battendo in finale la Cecoslovacchia (2-1). Quattro anni dopo, nel 1938, la squadra bissò il successo al torneo di Francia, sconfiggendo l’Ungheria per 4-2 in finale. Questo successo rappresentò l’apice dell’“età dell’oro” del calcio italiano, e l’Italia dimostrò il suo dominio sulla scena mondiale.