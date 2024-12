Tpi.it - La nuova Internazionale della Destra (di Giulio Gambino)

Mentre il 2024 volge al termine dilaniato da due guerre di portata globale, sempre più frequenti fenomeni climatici estremi e una crescente instabilità sul piano sociale ed economico ovunque nel mondo, l’anno che ci apprestiamo a vivere si profila come un possibile punto di svolta nel panorama geopolitico globale.Il ritorno di Trump alla Casa Bianca rende il 2025 un anno incerto caratterizzato da potenziali cambiamenti in grado di destabilizzare equilibri consolidati negli ultimi decenni.Riuscirà il magnate e presidente Usa a risolvere i conflitti globali, dall’Ucraina al Gaza? La domanda, che si fanno un po’ tutti, è in realtà mal posta. Spesso si riflette sul fatto che con Trump al potere, durante il suo primo mandato da presidente, l’America non fosse così tanto in guerra quanto lo è oggi, con Biden e i democratici al potere.