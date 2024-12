Digital-news.it - Italia's Got Talent tornerà su Disney+ per una nuova edizione

Dopo il grande successo della scorsaconferma il ritorno di’s Gotsulla piattaforma streaming con unastagione. Prodotto da Fremantle, il celebreshow si afferma ancora una volta come produzione originale. Da oggi, i casting per partecipare alla prossimasono ufficialmente aperti, e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito ufficiale www.sgot.it.Questo format di successo mondiale, adattato in 75 mercati, detiene il titolo di "World Guinness Record" come Most Popular/Reality Show. Nato nel 2006, ha raggiunto oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale e continua a ottenere risultati straordinari in tutto il mondo. Nel 2023-2024, il programma è stato trasmesso in 31 paesi, confermandosi tra ishow più amati.