Intelligenza artificiale, convivenza e sostenibilità: fenomenologia dei matrimoni dai Millennials alla Generazione Z

- Milano, 19 dicembre 2024 -Z, due universi anagraficamente vicini eppure strutturalmente lontani: da una parte la cosiddettaY, i nati tra il 1981 e il 1996, coloro che hanno vissuto l'avvento di Internet e i primi sms (come dimenticare i primi mitici “squilli”), e dall'altra i cosiddetti Centennials (o Digitarians, iGen, Plurals, Post-, Zoomers, ci sono mille modi per chiamarli), i nati tra il 1997 e il 2012, coloro che sono cresciuti letteralmente immersi nella tecnologia e invasi dalle piattaforme digitali. Ma, al di là delle differenze, come si relazionano queste due generazioni al mondo del wedding? Scopriamolo insieme ao.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide.L'età media per sposarsi in Italia si aggira intorno ai 36 anniStando ai dati del Rapporto sul Settore Nuziale 2024, pubblicato dao.