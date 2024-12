Linkiesta.it - I populisti aspettano il verdetto su Salvini per continuare a scassare il paese

Che il governo e la maggioranza facciano quadrato attorno a Matteoè ovvio. Al punto, abbastanza sgrammaticato istituzionalmente, che Giorgia Meloni ieri gli ha espresso solidarietà in pieno Parlamento, e la cosa potrebbe leggersi come una indebita pressione sui giudici palermitani alla vigilia della sentenza prevista per domani. Il vice presidente del Consiglio rischia fino a sei anni per il reato di sequestro di persona. I fatti risalgono all’agosto 2019, quandoimpedì per diciannove giorni lo sbarco di centoquarantasette persone, tra cui minori, soccorse dalla Ong Open Arms nel corso di tre salvataggi. Se l’allora ministro dell’Interno del governo Conte 1 verrà condannato aspettiamoci di tutto. Sarebbe una bomba. L’impressione – come ha già scritto Linkiesta – è che il mondo politico tema gli effetti della deflagrazione, al momento non valutabili, e che alla fine sarebbe meglio un po’ per tutti se la sentenza fosse di assoluzione.