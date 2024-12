Iltempo.it - "Hanno provato a fermarmi senza riuscirci". L'attacco di Renzi

“Al pm che mi ha accusato, Luca Turco, lo stesso che ha aggredito la mia famiglia non ho niente da dire. Mi spiace solo che vada in pensione dopodomanipagare per le sue perquisizioni illegittime e per la sua indagine incostituzionale. Chi sbaglia paga vale per tanti italiani, non per lui”. Matteoparla in Sala Nassirya a Palazzo Madama, la sala che era stata prenotata dal gruppo di Italia Viva per parlare di Manovra e che inevitabilmente dopo la notizia dell'assoluzione diventa il palco per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “È stato un processo politico”, dice, mamandanti. “Non vedo un grande vecchio che dice ‘ok colpite' ma vedo che quello chefatto a noi non l'fatta ed altri”. Un pensiero lo rivolge anche agli ex compagni di partito che all'epoca dei fatti vennero ascoltati dai pm.