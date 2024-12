Biccy.it - Fedez a Sarà Sanremo: retroscena di un giornalista e di chi l’ha incontrato dietro le quinte

Leggi su Biccy.it

Sguardo triste, un’aria quasi confusa e una parlata all’apparenza rallentata, chi segue da annisi è accorto che sul palco dic’era qualcosa di strano. Ieri sera, ospite al Casinò diinsieme a tutti gli altri 29 big per annunciare il titolo del suo brano sanremese Battito, ndr, il rapper è apparso decisamente sottotono. È stato anche l’unico a uscire dall’entrata accompagnato da Carlo Conti, mentre tutti gli altri uscivano da soli da davanti al palco. Come mai?IlRai Domenico Marocchi, presente al Casinò, ha confermato via social cheè stato l’unico artista ad essere passato da una via secondaria senza incontrare fan e telecamere.unico artista ad esser passato dasenza incontrare fan e telecamere #Sara— Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 18, 2024Ma le “segnalazioni” sul rapper non sono finite qui.