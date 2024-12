Tuttivip.it - “Entra lui, botta pazzesca per Shaila”. Grande Fratello, il nuovo concorrente fa crollare il gioco

Ilsembra aver ritrovato la sua popolarità, con ascolti in risalita dopo una fase difficile. Le ultime indiscrezioni parlano di unpronto a varcare la famosa porta rossa: Alessandro Rizzo, noto per essere stato il compagno diGatta. Si preannunciano sviluppi interessanti per il reality di Canale 5, guidato da Alfonso Signorini.L’episodio andato in onda lunedì scorso ha segnato un punto di svolta per il programma, raggiungendo il miglior share della stagione dopo il debutto, grazie anche al ritorno in scena di Eva Grimaldi e Stefano Orlando. Tuttavia, sembra che la produzione non voglia fermarsi qui e stia pianificando l’arrivo di un altroper scuotere ulteriormente le dinamiche tra gli inquilini della casa.Tra i nomi che circolano, quello di Alessandro Rizzo è tra i più accreditati.