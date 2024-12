Tvplay.it - Colpo di scena Sinner, nuova aggiunta nel team: non se lo aspettava nessuno

Nuovodiper Jannik: è arrivato un nuovo membro nel suo, decisione che ha preso tutti in contropiede.Jannikha fatto tanto parlare di sé in questo 2024 che sta volgendo al termine, soprattutto per i successi ma (purtroppo) non solamente per quelli. Il numero 1 al mondo è stato costretto, a stagione in corso, a cambiare tutti i suoi piani e a cambiare parte del. Specialmente dopo quanto accaduto con il caso Clostebol che ha portato al licenziamento del suo ormai ex fisioterapista. Occhio però perché adesso è arrivato un nuovodidinel: non se lo(LaPresse) – Tvplay.itGli ultimi ingressi neldel numero 1 al mondo del ranking sono stati quelli di Marco Panichi e Ulises Badio e, ad essi, si è andato ora ad aggiungere appunto quello di Aldo Chiari.