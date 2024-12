Ci sarà lui Sanremo 2025 il primo super ospite è pazzesco Primo colpaccio messo a segno da Carlo Conti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mercoledì 18 dicembre, durante la finale di, che ha visto il trionfo dei quattro finalisti Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e Vale Lp insieme a Lil Jolie (in coppia),ha svelato i titoli delle canzoni dei Big in gara. A presentare i brani sono stati gli stessi protagonisti, che hanno fatto il loro ingresso uno dopo l’altro, annunciando il titolo delle loro canzoni e dando una breve (e talvolta enigmatica) descrizione.Già da tempo circolava l’idea che l’amore sarebbe stato il tema dominante di questa edizione, e così è stato: molte delle canzoni trattano proprio di questo sentimento. Tra i titoli spiccano Tu che non fai l’amore dei Kolors, Cuoricini dei Comacose, Se ti innamori muori di Noemi, Fuorilegge di Rose Villain, Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri, Anema e Core di Simona Brancale e La cura per me di Giorgia.