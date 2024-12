Dilei.it - Charlene di Monaco distribuisce i regali di Natale. Ma i gemelli non si divertono

Leggi su Dilei.it

di, come ogni anno,diai bambini monegaschi. Questa volta si è portata come piccoli aiutanti i suoi figli, Jacques e Gabriella, che non sembravano così divertiti a prendere parte al tradizionale evento. In ogni caso, erano deliziosi, specialmente la Principessina con un look rosso, perfetto per le Feste.Ilsi avvicina e la tradizione si ripete. Dopo aver condiviso la cartolina didie suo marito Alberto hanno distribuito iai bambini del Principato, dai 5 ai 12 anni. Come si legge nella nota di Palazzo: “La Famiglia Principesca si è riunita nel Cortile d’Onore del Palazzo del Principe per la tradizionale distribuzione deidiai bambini monegaschi dai 5 ai 12 anni”.Con Alberto ec’erano infatti anche iJacques e Gabriella, che hanno da poco compiuto 10 anni, Stéphanie die Camille Gottlieb.