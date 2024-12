Sport.quotidiano.net - Cena degli auguri Aia Siena: bilancio positivo e promozioni per gli arbitri

Una serata, come sempre, all’insegna della condivisione, dell’amicizia e della voglia di stare insieme: si è svolta martedì sera, nella bellissima cornice dell’Hotel ‘Il piccolo Castello’, a Monteriggioni, ladella sezione Aia di. Il presidente Fausto Rugini (nella foto con i premiati) ha quindi tracciato ildi questo 2024 ormai in dirittura di arrivo. "E’ sicuramente– ha affermato –, è stato un anno importante per la sezione. Abbiamo avuto la promozione di Valerio Crezzini che ha raggiunto alla Can Andrea Zingarelli e Federico Fontani: una soddisfazione, per una sezione medio-piccola come la nostra, rispetto alle 205 che ci sono in Italia, avere tre esponenti, un arbitro e due assistenti, nella massima Commissione. Possiamo dire che è stato il compimento di un lavoro iniziato tanti e tanti anni fa".