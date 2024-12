Cdp piano 2025-2027 | investimenti per 170 mld Scannapieco | Poniamo solide basi per la crescita del Paese

Leggi su Ildenaro.it

Promuovere la competitività del Sistema, stimolarne la sicurezza economica e l’autonomia strategica, rafforzare la coesione sociale e territoriale e sostenere il percorso verso una “Just Transition’. Sono le quattro priorità definite nel nuovostrategicodi Cassa depositi e prestiti, approvato oggi dal Consiglio di amministrazione presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario.Ilstrategico si inserisce in un contesto in cui l’Europa e l’Italia sono chiamate ad affrontare nuove sfide per consolidare il proprio percorso di: dal calo demografico all’aumento dei consumi energetici, dalla dipendenza estera per l’accesso alle materie prime critiche a un nuovo panorama di finanza pubblica e tassi di interesse.