Thesocialpost.it - Aereo si schianta contro un edificio: morti pilota e copilota

Tragedia alla periferia della capitale argentina Buenos Aires: unprivato si ètoundopo un tentativo di atterraggio in un aeroporto della zona. L’incidente è costato la vita ale al co, unici occupanti del velivolo.Leggi anche: Tempesta di vento spazza via l’durante l’atterraggio. Il video da incuboIl video della tragediaLe persone che si trovavano all’interno dell’abitazione colpita sono state messe in salvo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Per precauzione, i palazzi circostanti sono stati evacuati per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio, divampato dopo l’impatto. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Restano ancora da accertare eventuali problemi tecnici o errori umani che possano aver portato al tragico epilogo.