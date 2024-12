Ilrestodelcarlino.it - Volontari in azione: assistenza ai senza fissa dimora durante l'inverno

Soltanto lo scorsosono state in tutto 150 le persone temporaneamente accolte, mentre furono 131 nell’precedente. Ben 156 invece nel 2021-2022, e 29 l’anno ancora prima. Numeri sì, ma che nascondono nomi, storie, anime, persone. Persone con cui idialogano ogni sera, per distribuire generi di prima necessità o per fornire loro informazioni sui presidi a cui rivolgersi in caso di bisogno. "La situè sotto controllo e costantemente monitorata dall’Uds professionale di giorno. Di notte invece, su tappe prestabilite, noiandiamo a ’mappare’ e visualizzare com’è la situdi chi ha scelto di non essere accolto all’interno di una struttura chiusa – spiega Di Rosa,o del gruppo comunale di protezione civile –. Spesso a noi chiedono anche soltanto di scambiare una chiacchierata, un pensiero, uno sfogo o condividere un momento di conforto.