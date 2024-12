Liberoquotidiano.it - "Una Polonia editerranea". Massimo Giannini, l'ultima (ridicola) frontiera dell'insulto contro Meloni | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

La settimana scorsa il centro'attenzione è stato il Circodi Roma, dove si è tenuta la convention annuale dei movimenti giovanili di destra, meglio conosciuta come “Atreju”. Un'occasione per il presidente del Consiglio, Giorgia, per ribadire i risultati ottenuti dal governo e attaccare le opposizioni. A DiMartedì, programma di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris, si fa un punto del discorso del premier con. Floris chiede una valutazionee iresu una frase pronunciata da Romano Prodi in un'altra trasmissione'emittente di Cairo, PiazzaPulita. Prodi aveva detto: “è potente, perché é obbediente, a Musk e al padrone di Musk. Essere forte, perché si ubbidisce in modo fedele, a un dato punto uno poi perde la propria identità”.