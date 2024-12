Ilfattoquotidiano.it - Trasporti pubblici sempre più in crisi. “Stanziamenti dirottati sul Ponte sullo Stretto, così restano i problemi cronici”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da un lato il progetto delche continua a drenare ingenti risorse pubbliche, dall’altro il trasporto pubblico che continua ad avere poca attenzione e finanziamenti inadeguati, insufficienti anche rispetto agli impatti dovuti agli eventi meteo estremi.in Italia ritardi e interruzioni sonopiù frequenti edivaritra Nord e Sud e tagli ai collegamenti interregionali. A fare il punto è il nuovo report Pendolaria 2025 di Legambiente, partendo dal portafoglio delle risorse e definendo “a dir poco esiguo” l’incremento di 120 milioni previsto nella proposta di legge di Bilancio 2025 per il Fondo Nazionale, sottofinanziato da anni. In valori assoluti, i finanziamenti nazionali per il trasporto su ferro e su gomma sono passati da circa 6,2 miliardi di euro nel 2009 a 5,2 miliardi nel 2024.