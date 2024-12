Zonawrestling.net - TNA: Anche KUSHIDA lascia la federazione

Continuano i cambiamenti all’interno del roster della TNA. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato degli addi di Trent Seven e della ring announcer Jade Chung, e vi abbiamo anticipato che a quanto pare sono molti i wrestler che potrebberore alla scadenza del proprio contratto a fine 2024. E infatti, come previsto, già oggi è stato svelato l’addio di un altro nome.Ritorno in NJPWCome riportato da PW Insider, infatti, con le registrazioni tv dello scorso weekend si conclude l’esperienza in TNA di. L’ex NXT, che in questi mesi ha lottato diverse volte per la cintura mondiale e per la cintura della X Division, senza però uscire mai vincitore, si prospetta un ritorno in Giappone: aveva infatti un contratto già in essere con la NJPW, che ora diventa la sua casa in esclusiva.