Speleologa bloccata chi paga? Missioni a fine scientifico per salvataggi non paga cittadino

Ottavia Piana, larimastanella grotta Abisso Bueno Fonteno nel bergamasco, è stata protagonista di una vicenda che ha acceso i riflettori sull'importanza delle esplorazioni speleologiche. Come sottolinea il presidente della Società speleologica italiana, Sergio Orsini, questehanno un "" e non comportano costi per i cittadini: "Tutti gli speleologi sono assicurati, e l'assicurazione copre i costi di ricerca e soccorso". Indagini sull'acqua e l'ambienteLe ricerche condotte all'interno della grotta avevano lo scopo di analizzare il percorso dell'acqua nel bacino del Sebino. Orsini spiega: "Utilizziamo i fluorocaptori, materiali traccianti immessi nell'acqua per studiarne il percorso e verificare eventuali inquinamenti".