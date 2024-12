Bergamonews.it - Sarà Sanremo, Bocelli o la Coppa Italia? La tv del 18 dicembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 18, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, condotto da Carlo Conti e Alessandro Cattelan.In diretta dal Teatro del Casinò di, la finale diGiovani con 8 Artisti in gara. Nel corso della serapresente anche il Cast degli Artisti Campioni in gara al 75° Festival di.Canale5 alle 21.30 proporrà “Andrea30: The celebration”, condotto da Michelle Hunziker.Dal magico scenario del Teatro del Silenzio di Lajatico, si celebreranno i trent’anni di carriera del cantante.Su RaiTre alle 21.20 ciuna nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano.1 alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra Roma e Sampdoria, valida per gli ottavi di